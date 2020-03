Tôi phải làm sao khi bị mạo danh trên Facebook?

Tôi mới phát hiện có người tạo nick Facebook giả và sử dụng hình ảnh chứng minh thư của tôi để bán hàng online lừa đảo. (Độc giả Anh Hồng)

Nếu người bị lừa tố cáo với công an thì tôi phải làm sao để chứng minh mình vô tội?

Luật sư trả lời

Theo điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, người có hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng. Nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, mức phạt thấp nhất là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm tùy theo số tiền chiếm đoạt hoặc hành vi thực hiện.

Khi bị cơ quan công an triệu tập, bạn nên trình bày đầy đủ các tình tiết của vụ việc, nêu rõ không liên quan gì đến việc bán hàng, các giao dịch với cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo, người bị lừa đảo.

Cơ quan công an sẽ sử dụng lời khai của bạn, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ để xác minh số điện thoại liên hệ, địa chỉ IP máy tính sử dụng ứng dụng Facebook để xác định hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội.

Việc chứng minh tội phạm, hành vi vi phạm thuộc về nhà chức trách, bạn có quyền nhưng không có nghĩa vụ chứng minh mình không phạm tội. Tuy nhiên, để vụ việc sớm được sáng tỏ, bạn nên cung cấp các thông tin thật đầy đủ, chính xác, đảm bảo cho việc chứng minh sự thật của cơ quan công an một cách nhanh chóng, chính xác. Nếu còn lo lắng, bạn có quyền đề nghị có luật sư tham gia buổi làm việc với cơ quan công an, từ đó giúp bạn an tâm hơn và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của bạn.

Luật sư Quách Thành Lực

Công ty Luật TNHH LSX