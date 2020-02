Tôi có thể kiện bạn nhậu của chồng?

Chồng tôi uống say nhưng bạn nhậu không dìu về, cuối cùng trượt ngã và bị chấn thương. (Độc giả Trà Vi)

Xin hỏi, tôi có thể khởi kiện những người đó vì vô trách nhiệm với chồng tôi không?

Luật sư trả lời

Theo khoản 1 điều 584 Bộ luật Dân sự về căn cứ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

Với quy định nói trên, về nguyên tắc, chỉ phát sinh trách nhiệm bồi thường khi thỏa mãn bốn yếu tố: người gây thiệt hại có lỗi (cố ý hoặc vô ý); hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật; có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và thiệt hại; đã có thiệt hại xảy ra.

Đối chiếu với quy định nói trên, những người bạn nhậu không có trách nhiệm phải bồi thường vì chồng bạn uống rượu bia cùng họ là tự nguyện, không bị ép buộc (thực tế nhiều trường hợp do nể nang vẫn uống dù khả năng hạn chế). Những người bạn cũng không có lỗi trong việc không đưa chồng bạn về nhà bởi trước đó không có thỏa thuận nào về trách nhiệm đưa người say về nhà và họ cũng không có lỗi trong việc làm chồng bạn ngã. Trên thực tế tất cả mọi người cũng đã tự về nhà mà không có ai có trách nhiệm đưa người khác về.

Ngoài ra, chồng bạn tự ngã do say rượu, tự gây thiệt hại cho chính mình chứ không phải bạn nhậu gây ra. Chồng bạn nhận thức được việc uống quá nhiều rượu bia thì có thể say, không làm chủ được bản thân nhưng vẫn uống, điều đó cho thấy chồng bạn chấp nhận hậu quả xảy ra (nếu có) nên phải tự gánh chịu thiệt hại, không thể yêu cầu người khác bồi thường.

Luật sư Vũ Tiến Vinh

Công ty luật Bảo An, Hà Nội