Tội ác bị che giấu gần 1.000 ngày dưới đáy sông

Chiều 4/5/2010, Cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin tại khúc sông Phó Đáy (thuộc thôn Nội Điện, xã An Hòa, huyện Tam Dương), người dân phát hiện một bộ hài cốt bị chôn vùi dưới lớp cát.

Trưa hôm đó, tàu của một công ty tư nhân đang hút cát trên sông Phó Đáy thì phát hiện có vật thể lạ mắc vào đầu ống hút. Một số công nhân xuống gỡ đoạn ống hút khi nhấc lên phát hiện một chiếc quần dài mắc ở miệng ống. Khi chiếc quần được gỡ ra thì một số đoạn xương giống với xương người rơi xuống. Sự việc được báo chính quyền địa phương.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc sau khi khai quật xác định đây là bộ xương người dù thiếu một vài bộ phận. Kết quả giám định cho thấy nạn nhân tử vong vào khoảng giữa năm 2007, nhiều vết thương ở phần đầu và đây cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Trên cơ sở những kết quả này, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận định có thể đây là một vụ giết người.

Tìm người mất tích đã hơn 3 năm, Công an Vĩnh Phúc xác định nạn nhân là Phan Văn Thu, trú thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương. Tháng 8/2007, anh Thu đi thu mua nứa ở xã kế bên và từ đó không thấy trở về.

Thấy có sự trùng khớp về yếu tố thời gian giữa lực lượng hình sự và gia đình anh Thu, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo mang mẫu phẩm của bộ hài cốt và mẫu phẩm do gia đình anh Thu cung cấp đưa lên Viện kỹ thuật hình sự, Bộ Công an để xét nghiệm ADN. Kết quả, hai mẫu phẩm này trùng khớp.

Gia đình cho biết, ngày anh Thu đi mua nứa mang theo khoảng 5 triệu đồng. Căn cứ thông tin này, lực lượng điều tra nhận định, có kẻ sát hại anh Thu với động cơ giết người, cướp của. Ban chuyên án tiếp tục xác định nơi anh Thu đã bị sát hại để từ đó khoanh vùng nghi can.

Theo lời của gia đình bán nứa, hôm anh Thu đến mua nứa là ngày rằm 15/7/2007, do không có hàng giao lại đúng ngày làm cỗ nên mời ở lại dùng bữa. Ngồi uống rượu đến chiều muộn, anh Thu ra về và hẹn hôm sau sẽ đến mua.

Trên cơ sở thông tin đã thu thập được Ban chuyên án lên được một bản đồ di chuyển của anh Thu từ khi rời nhà bán nứa để trở về. Nghiên cứu kỹ lưỡng cung đường này, các điều tra viên nhận thấy muốn về tới thị trấn Hòa Hợp chắc chắn phải đi qua bến đò thuộc xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch. Có thể anh Thu đã bị sát hại ở khu vực bến đò, thủ phạm mang xác vùi ở bờ sông. Vị trí bến đò cách nơi phát hiện ra hài cốt anh Thu khoảng 3 km về hướng thượng nguồn. Vì vậy đây là cơ sở để xác định hướng điều tra tiếp theo.

Theo thông tin từ người dân, trinh sát phát hiện Nguyễn Tiến Bắc sinh năm 1984 (xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) thời điểm 2008 có đi một chiếc xe máy đặc điểm giống chiếc xe của anh Thu trước đây. Tuy nhiên, Bắc đã vào Bình Dương làm ăn, không còn ở địa phương nữa.

Ban chuyên án xác định mẹ vợ Bắc vốn làm nghề lái đò trên sông Phó Đáy. Gia đình vợ Bắc có hai người con trai là Phan Văn Mão và Phan Văn Thìn. Tập trung tìm hiểu gia đình nhà mẹ vợ của Bắc, người dân quanh khúc sông cho biết từ năm 2007 cho đến nay, cứ đến ngày rằm là mẹ của Mão và Thìn đều mang vàng hương ra sông để cúng lễ.

Tập trung vào chi tiết chiếc xe máy, lúc đầu Bắc viện ra rất nhiều lý do nhưng sau đó đã thừa nhận do Mão cho và khai em vợ đã giết anh Thu rồi chiếm đoạt. Căn cứ lời khai này, Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt Mão.

Theo lời khai của Mão, hơn 19h ngày rằm tháng 7/2007, Mão và gia đình đã nghỉ việc để về nhà ăn cơm nhưng anh Thu nài nỉ nhờ chở để về nhà. Mão nhận lời, lấy đò chở và trong quá trình trò chuyện biết anh Thu vừa đi mua nứa nhưng chưa có hàng. Ngay lúc đó Mão nghĩ anh Thu chắc chắn có nhiều tiền trong người nên có ý định cướp của. Nhìn chiếc xe máy của nạn nhân vẫn còn mới, Mão càng quyết tâm thực hiện hành vi.

Lái đò ra đến giữa sông, Mão dùng mái chèo từ phía sau vụt mạnh vào đầu nạn nhân. Tiếp tục tấn công anh Thu cho đến chết hẳn, Mão lục lấy hết tài sản. Kẻ sát nhân chèo thuyền lên thượng nguồn cách nơi gây án khoảng 3km, đáp vào bờ tự bới cát rồi chôn thi thể hòng phi tang.

Gây án xong, Mão về nhà và mang toàn bộ câu chuyện đó kể cho gia đình trong đó có cả Nguyễn Tiến Bắc. Thay vì khuyên răn con em mình đầu thú, mẹ của Mão đã im lặng hoàn toàn. Vì ám ảnh với hành vi giết người, ngay trong đêm gây án, mẹ con nhà Mão đã âm thầm mang vàng hương lên khu vực chôn xác anh Thu để cúng lễ.

Một thời gian ngắn sau đó, gia đình Mão cũng không làm nghề lái đò nữa mà tìm cách đi làm ăn xa với hy vọng vụ án mạng kia sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn…

Cuối năm 2010, TAND tỉnh Vĩnh Phúc tuyên án tử hình với Phan Văn Mão về tội Giết người, Cướp của. Bắc bị tuyên phạt 2 năm tù về tội Che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Em ruột của Mão là Phan Văn Thìn bị tòa tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Không tố giác tội phạm.

