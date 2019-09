Toà tuyên án tử hình kẻ cứa cổ tài xế taxi

Hà NộiNguyễn Cảnh An (20 tuổi, Nghệ An) bị TAND Hà Nội tuyên án tử hình vào chiều 25/9 vì phạm hai tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo tòa, ngày 28/1 bị cáo Nguyễn Cảnh An nảy sinh ý định cướp tài sản vì hết tiền tiêu sau những ngày sống lang thang tại Hà Nội. Sau nhiều giờ ngồi chơi điện tử, An mua một con dao mang theo người rồi đi bộ tới khu vực đón trả khách tại bến xe Mỹ Đình.

Tại đây, An thấy anh Nguyễn Văn Duy (26 tuổi, huyện Sóc Sơn) vừa lái taxi tới nên thuê chở về trước cổng sân vận động Mỹ Đình với giá 50.000 đồng. Tới nơi, An yêu cầu tấp xe vào lề đường rồi bất ngờ dùng dao cứa cổ nạn nhân. Tài xế taxi mở cửa lao ra ngoài, chạy được một đoạn rồi gục chết, An bỏ trốn.

Tại hiện trường, hung thủ bỏ lại con dao gây án cùng đôi dép. Sau một hồi chạy bộ lòng vòng và vào nhà người quen ở quận Nam Từ Liêm, tên cướp thay áo và lấy được chiếc xe đạp ở Đại lộ Thăng Long rồi đạp xe lên Hòa Bình ẩn náu. Ngày 4/2, An bị bắt giữ.

Theo tòa, mục đích gây án của An nhằm chiếm đoạt tiền và điện thoại của nạn nhân.