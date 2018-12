Tòa phúc thẩm xét đơn kêu oan của kẻ xâm hại bé 8 tuổi ở Hà Nội

Khi tố cáo hành vi của Hùng, gia đình bé gái từng rất thất vọng vì tuởng chừng mọi việc bị "chìm xuồng". Ngày 10/3, họ nhận được văn bản "Thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm" của Công an quận Hoàng Mai với nội dung đã hết thời hạn xác minh nhưng chưa đủ căn cứ nên gia hạn thêm hai tháng. Cơ quan này cho rằng chưa đủ căn cứ để quyết định việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự. Hai ngày sau khi Công an quận Hoàng Mai ra văn bản trên, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Hà Nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, báo cáo kết quả lên Thủ tướng. Ngày 16/3, Công an Hà Nội khởi tố, tạm giam Hùng.