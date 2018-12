Tiếp viên nhà hàng ven biển bán dâm giá 150.000 đồng

Bán dâm giá 200.000 đồng tại nhà riêng

Ngày 13/10, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) khởi tố bị can với ông Nguyễn Biên Cương (60 tuổi, trú thị trấn Diễn Châu) về hành vi chứa mại dâm.

Ông Cương khai mở nhà hàng bán hải sản ở bãi biển xã Diễn Thành (huyện Diễn Châu) và nuôi gái bán dâm núp bóng nhân viên phục vụ. Tiền "đi khách" mỗi lượt 150.000 đồng, phục vụ ở căn phòng dựng tạm phía sau quán.

Cảnh sát khi ập vào đây đã bắt quả tang một đôi nam nữ đang hành lạc.

Đức Hùng

