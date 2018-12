Thượng úy công an lừa thuê hàng loạt ôtô

Ngày 10/6, Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế ra quyết định khởi tố, phát lệnh truy nã Lê Nhật Cường (32 tuổi, nguyên thượng úy công an tại Công an phường Phú Hiệp, thành phố Huế) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, khi làm việc trong ngành công an, Cường sử dụng nhiều mánh khóe thuê để thuê ôtô, xe máy rồi mang cầm cố. Tháng 10/2015, Cường thuê xe máy với giá 100.000 đồng ngày và mang đến tiệm cầm đồ đặt lấy 15 triệu đồng.

2 tháng sau, Cường tiếp tục lừa thuê ôtô trị giá 280 triệu đồng của một nạn nhân khác với mức 700.000 đồng một ngày và cũng đem cầm cố lấy 140 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, từ 30/12/2015 đến 1/1/2016, nghi can này lừa thêm 2 ôtô hiệu Innova mang cầm cố, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Sau khi ra khỏi ngành, Cường trốn khỏi địa phương. Nhiều lần, nhà chức trách đến nhà vận động người thân khuyên Cường ra đầu thú, song gia đình cho biết anh ta đã mất khả năng hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt.

