Thủ kho Cục thi hành án 'rút ruột' hơn 17 tỷ đồng tang vật

Trung bị cáo buộc cùng bảo vệ tuồn hàng trăm máy ảnh, thuốc cigar... của Cục Thi hành án dân sự Hà Nội bán ra ngoài.

Ngày 27/4, VKSND Tối cao đề nghị truy tố Trịnh Trọng Trung (43 tuổi, thủ kho vật chứng Cục Thi hành án dân sự Hà Nội), Lê Công Thắng (bảo vệ, 36 tuổi), Vũ Thái (bảo vệ, 39 tuổi) và Đinh Đức Hiền (31 tuổi) về tội Tham ô tài sản.

Theo kết luận, do mặt hàng thuốc lá ngoại, cigar không còn diện phải xử lý hình sự với tội Buôn bán hàng cấm nên Công an Hà Nội đình chỉ điều tra vụ án, bị can chủ lô hàng Hoàng Minh Cương. Ngày 28/12/2017, Công an Hà Nội yêu cầu Trung bàn giao số tang vật quản lý.

Thấy Trung không thể bàn giao tang vật, đưa ra nhiều lý do, Cục Thi hành án dân sự Hà Nội kiểm tra kho vật chứng, phát hiện gần 2.000 bao thuốc lá ngoại, hơn 14.500 điếu cigar các loại bị thất thoát.

Giữa tháng 1/2018, Công an Hà Nội tiếp tục kiểm tra kho vật chứng - tang vật vụ án Nguyễn Mạnh Tuấn phạm tội Buôn lậu và phát hiện thiếu 988 trong tổng số 991 ống kính máy ảnh Canon, Nikon. Kho hàng này cũng do Trung làm thủ kho.

Vụ án sau đó được chuyển tới cơ quan điều tra VKSND Tối cao theo thẩm quyền. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã kiểm tra thêm kho vật chứng do Trung quản lý, thiếu 726 máy ảnh và máy quay phim, hơn 2.000 đồng hồ các loại, rượu ngoại, một ôtô bốn chỗ...

Tổng số tang vật tại kho vật chứng bị thất thoát có giá trị gần 17,5 tỷ đồng.

Theo nhà chức trách, từ năm 2017 đến tháng 1/2018, Trung thấy kho vật chứng có nhiều hàng hóa dễ tiêu thụ nên đã bàn bạc với ba bị can trên "rút ruột". Trung giao chìa khóa kho vật chứng cho bảo vệ Thái và Thắng để họ tuồn hàng hóa ra ngoài, câu kết với Hiền đi tiêu thụ.

Sau mỗi lần tiêu thụ trót lọt, tiền thu được hai bảo vệ tự quản lý. Khi Trung cần thì gọi họ mang tiền đến. Trung khai hưởng lợi khoảng một tỷ đồng, ba bị can còn lại khai nhận vài chục triệu đồng.