Thu gần 100.000 chiếc khẩu trang làm từ giấy vệ sinh

Hà NộiCông ty Việt Hàn dùng giấy vệ sinh thay cho màng kháng khuẩn khi sản xuất khẩu trang 4 lớp và 3D, chuẩn bị tung ra thị trường gần 100.000 sản phẩm giả.

Khẩu trang 4 lớp với màng kháng khuẩn làm từ giấy vệ sinh. Ảnh: Chiến Sơn

Ngày 14/2, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết qua kiểm đếm tại cơ sở của Công ty TNHH Việt Hàn ở xã Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội, lực lượng chức năng thu giữ trên 84.000 chiếc khẩu trang các loại đã đóng hộp (loại 50 chiếc một hộp). Đây là loại trên vỏ hộp có in chữ: Khẩu trang kháng khuẩn Tulips.

Tổ công tác cũng thu trên 10.000 chiếc khẩu trang thành phẩm (chưa đóng hộp), gần 1.000 chiếc khẩu trang chưa thành phẩm, 310 kg giấy cuộn vệ sinh cùng 200 túi khẩu trang nhãn có chữ Tulip (khẩu trang 3D Mask); tạm giữ, niêm phong một giàn máy để sản xuất mặt khẩu trang.

Giải thích việc sản xuất số khẩu trang từ giấy vệ sinh, ông Nguyễn Văn Thơ (Giám đốc Công ty TNHH Việt Hàn) khai "vào dịp kỳ nghỉ Tết, đơn vị không có vật tư, các nhân viên đã mua giấy về để sản xuất". Loại giấy này sẽ thay thế lớp màng lọc ở giữa khẩu trang.

Trong khi đó, Công an Hà Nội cho hay, Nguyễn Văn Long (quản lý phụ trách kỹ thuật của Công ty Việt Hàn) đã khai do nhu cầu khách hàng sử dụng tăng cao, vật tư khan hiếm, công ty đã chỉ đạo nhân viên nhập các loại giấy cuộn là giấy vệ sinh thông thường để thay thế màng lọc kháng khuẩn.

Số khẩu trang giả tại Công ty Việt Hàn. Ảnh: Công an cung cấp.

Ông Chu Xuân Kiên (Cục trưởng Quản lý thị trường Hà Nội) cho hay xưởng sản xuất này có 5 dây chuyền, mỗi phút có thể sản xuất 50 chiếc khẩu trang một dây chuyền.

Công an Hà Nội hành vi sản xuất khẩu trang y tế này không đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng đã đăng ký với Bộ Y tế, có dấu hiệu của tội Sản xuất, mua bán hàng giả, theo điều 192 Bộ luật Hình sự 2015. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khẩu trang y tế không có tác dụng kháng khuẩn sẽ không có tác dụng phòng ngừa dịch bệnh. Người dùng khi không phát hiện được đấy là khẩu trang giả và sử dụng sẽ có nguy cơ nhiễm các bệnh lây lan qua đường hô hấp.

Vụ việc được Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an quận Đống Đa, Công an huyện Thường Tín phối hợp điều tra.

Giám đốc khai nhân viên tự mua giấy vệ sinh về làm khẩu trang Quản lý thị trường kiểm tra xưởng sản xuất khẩu trang kém chất lượng.

Luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) cho rằng hành vi sản xuất khẩu trang bằng giấy vệ sinh, không có công dụng giá trị bảo vệ sức khỏe; không có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi của hàng hóa... sẽ phạm lỗi buôn bán, sản xuất hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng với mức phạt tiền đến 60 triệu đồng, theo Nghị định 185/2013.

Ngoài ra, khi đủ các căn cứ xử lý hình sự, nhà chức trách có thể khởi tố vụ án về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, theo Điều 192 Bộ luật Hình sự 2015.

Khu nhà xưởng sản xuất khẩu trang giả. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, chiều 13/2, tổ công tác Đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện trong khu nhà xưởng rộng cả nghìn m2 của Công ty TNHH Việt Hàn, hàng chục cuộn giấy vệ sinh khổ lớn được đặt vào dây chuyền sản xuất để cho ra những chiếc khẩu trang 4 lớp màu xanh.

Trên tầng 2, hàng trăm cuộn giấy vệ sinh để trong những bao tải bụi bẩn, thậm chí có nhiều phân chuột.