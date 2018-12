'Thông tin ông Lưu Bình Nhưỡng nói về ngành công an chưa chính xác'

Tranh luận gay gắt về 'tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm'

Sáng 20/11, tại cuộc họp báo sau khi bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, phóng viên đã nêu câu hỏi về ý kiến của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng - Phó trưởng ban Dân nguyện, liên quan đến ngành công an là "vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp".

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời: "Tôi theo dõi thì thấy ý kiến của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nêu ra chưa chính xác, vì số đơn thư còn lại chưa giải quyết của tất cả các cơ quan là 87, trong đó riêng ngành công an là 82, như vậy 82 chia cho 87 thì ra tỷ lệ cao. Nhưng thực tế phải 82 chia cho hơn 120.000 đơn thư".

Cụ thể, trước đó khi chất vấn Bộ trưởng Công an tại phiên họp ngày 31/10, ông Nhưỡng phản ánh "vi phạm của cơ quan điều tra là rất khủng khiếp, không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho Viện kiểm sát 86%, xử lý tin tố giác quá hạn 99,76%, vi phạm tống đạt 100%...". Tuy nhiên, tranh luận với phản ánh này, Giám đốc Công an Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu cho hay trong hơn 142.000 đơn các cơ quan tố tụng đã thụ lý thì có 87 đơn chưa thụ lý và 82 đơn thuộc ngành công an. "Đại biểu Nhưỡng lấy 82 chia 87 thành 94% là cách tính không đúng", ông Cầu nêu quan điểm.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Hoàng Phong

Cũng theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, sau khi Đảng ủy Công an Trung ương có văn bản gửi đến Đảng đoàn Quốc hội về nội dung trên, cấp có thẩm quyền đã chỉ đạo Ban Dân nguyện tổ chức cuộc làm việc giữa các đơn vị liên quan và đại biểu Nhưỡng để xem số liệu chính xác đến mức nào?.

"Sau cuộc họp, hai bên đã làm rõ. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng đã tiếp thu", ông Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Theo Tổng thư ký Quốc hội, về nguyên tắc, chất vấn là đại biểu nêu câu hỏi với thành viên Chính phủ, còn diễn biến tại phiên họp ngày 31/10 là hai đại biểu tranh luận với nhau; vì vậy, "khi ông Nguyễn Hữu Cầu tranh luận với ông Lưu Bình Nhưỡng, Chủ tịch Quốc hội đã đề nghị hai đại biểu trao đổi bên ngoài phòng họp".

Cũng trong sáng nay, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ 6. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điểm lại nội dung quan trọng của kỳ họp, trong đó, "với sự tín nhiệm rất cao, Quốc hội đã bầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước".

"Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước ta, được nhân dân và cử tri đánh giá cao", Bà Ngân nhấn mạnh.

Tại kỳ họp này, Quốc hội thông qua 9 luật và cho ý kiến về 6 dự án luật khác. Quốc hội cũng đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đưa Việt Nam thành quốc gia thứ 7 phê chuẩn Hiệp định.