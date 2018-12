Thợ xây tự 'nhận tội' sau 8 tiếng trộm đồ của bà chủ

Ngày 14/10, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) khởi tố bị can với Nguyễn Huy Giang (31 tuổi) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Giang đang tham gia xây nhà cho chị Lưu Thị Châu tại xã Nghi Trung. Khoảng 9h ngày 10/10, Giang đến nơi ở tạm của chị Châu vay tiền song không gặp. Thấy cửa phòng không khóa, nam thợ hồ này lấy trộm máy tính, bình gas và chiếc điện thoại iPhone 6.

Giang bán bình gas và máy tính được hơn 700.000 đồng, giấu chiếc điện thoại ở nhà chờ cơ hội mang tiêu thụ.

Đến chiều cùng ngày, day dứt lương tâm, Giang đến Công an huyện Nghi Lộc đầu thú. Tổng giá trị tài sản ước tính 15 triệu đồng.

Đức Hùng