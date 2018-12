Thợ xây đâm chết người khi bị gọi dậy để hút thuốc lào

Ngày 26/12, Công an huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) đang tạm giữ Vi Văn Đạt (54 tuổi) để làm rõ hành vi giết người.

Ngh can Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.C.

Theo điều tra, Vi Văn Đạt cùng anh Hoàng Văn Mười (21 tuổi) làm công nhân xây dựng tại huyện Lục Yên, cùng ở căn lán tạm trong xã Tân Lĩnh.

Rạng sáng 26/12, anh Mười đi chơi về nên gọi ông Đạt dậy hút thuốc lào. Bực tức vì bị làm phiền do đêm hôm trước uống rượu say về muộn, ông Đạt to tiếng. Trong lúc xô xát, người đàn ông 54 tuổi này đã đâm anh Mười tử vong.

Cảnh sát đã bắt nghi phạm, thu hung khí gây án.