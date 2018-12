Thiếu úy công an lấy tiền tỷ của cơ quan cá độ bóng đá

Ngày 6/6, TAND tỉnh Long An xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Duy Thanh (33 tuổi, nguyên là kế toán Công an huyện Bến Lức, cấp bậc thiếu úy) 18 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho đơn vị 1,3 tỷ đồng (gia đình Thanh đã khắc phục được 500 triệu đồng), hoàn trả 500 triệu đồng cho nguyên Trưởng công an, Phó công an huyện Bến Lực vì đã tạm ứng để trả lương trước đó.

Riêng hành vi cá độ bóng đá qua mạng của Thanh có dấu hiệu tội Đánh bạc, Công an tỉnh Long An sẽ tách riêng để điều tra.

Theo cáo trạng, Thanh là kế toán quản lý, chi các hoạt động nghiệp vụ, trả lương cho cán bộ Công an huyện Bến Lức. Từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2015, thiếu úy này móc nối với một người tại TP HCM để cá độ bóng đá qua mạng, mỗi trận vài chục triệu đồng.

Do liên tục thua, hết tiền nên Thanh đã "thụt két" hơn 2,3 tỷ đồng của đơn vị để cá độ. Đến kỳ trả lương cho cán bộ nhưng không có tiền nên hành vi của Thanh bị phát hiện.

Cũng liên quan đến vụ này, Công an tỉnh Long An cũng đã giáng chức ông Huỳnh Ngọc Ẩn, nguyên Trưởng công an, cách chức ông Võ Văn Hừng, nguyên Phó công an huyện Bến Lức vì để cán bộ xảy ra sai phạm.

An Nam