Thiếu uý công an cưỡng đoạt tiền của nam sinh

TP HCMPhạm Thái Vinh, thiếu úy Công an phường 17 quận Bình Thạnh cùng bảo vệ dân phố buộc nam sinh viết giấy bán xe máy, sau đó mang tiền đến chuộc.

Ngày 21/12, Công an TP HCM bắt giam Phạm Thái Vinh và Nguyễn Hoàng Minh - bảo vệ dân phố phường 17, quận Bình Thạnh, về hành vi Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 BLHS.

Bảo vệ dân phố (áo thun xanh) bị Thanh tra Công an TP HCM bắt quả tang nhận tiền của nam sinh. Ảnh: Pháp luật TP HCM.

Theo điều tra, tối 17/12, nam sinh trường nghiệp vụ du lịch ở quận Tân Bình chạy xe máy Exciter trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, bị Vinh và tổ công tác 6 người chặn lại. Vinh xuất trình thẻ công an, đề nghị nam sinh đưa xe về phường 17 kiểm tra hành chính vì nghi đua xe trái phép.

Kiểm tra cốp xe, Vinh và Nguyễn Hoàng Minh thấy con dao ngắn liền cáo buộc nam sinh "sắm dao đi cướp". Thanh niên giải thích, vì học ngành đầu bếp nên dùng dao này để mở hộp, rạch thùng hàng... nhưng không được chấp nhận. Minh và Vinh gợi ý nam sinh đưa tiền, nếu không sẽ xử lý.

Do anh này không có tiền, Minh buộc viết giấy bán xe. Sau đó tổ công tác giữ xe mà không có bất kỳ biên bản, giấy tờ gì đồng thời yêu cầu nam sinh mang 10 triệu đồng đến chuộc.

Hôm sau, khi Minh đến chỗ hẹn để lấy tiền thì bị tổ công tác của Thanh tra Công an TP HCM mời về làm việc. Giám đốc Công an TP HCM sau đó ký quyết định kỷ luật, tước danh hiệu CAND đối với Phạm Thái Vinh.

Vinh mới chuyển công tác từ Công an tỉnh Nghệ An về Công an phường 17 được khoảng một năm.

Quốc Thắng