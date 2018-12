Thiếu tá công an bị đánh nhập viện vì mâu thuẫn đi đường

Tối 15/9, nguồn tin của VnExpress tại Công an tỉnh Quảng Ninh xác nhận, thiếu tá Biện Hùng Cường (Đội trưởng Tham mưu, Phòng PC46) do mâu thuẫn khi đi đường đã bị hai đồng nghiệp Phạm Tuấn Linh và Phạm Đức Duy (công tác tại Công an thành phố Hạ Long) đánh bị thương. "Vụ việc xảy ra chỉ là hiểu nhầm, hai bên đã đồng ý giải quyết nội bộ", nguồn tin nói.

Trưa 4/9, thiếu tá Cường mặc thường phục lái ôtô trên quốc lộ 18 bị hai thanh niên đi xe máy phân khối lớn gây sự do xin vượt không được. Trước một cây xăng phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, thiếu tá Cường bị hai người này đánh.

Công an Quảng Ninh vào cuộc điều tra, đặc biệt từ dữ liệu camera an ninh tại cây xăng đã xác định người đánh thiếu tá Cường bị thương là Linh và Duy, hai anh em ruột.

Sau hơn một tuần điều trị, thiếu tá Cường đã bình phục sức khỏe.

Giang Chinh