Thiếu nữ 15 tuổi được giảm án trong vụ cướp xe đạp điện

Cô gái 14 tuổi mang tội trong lần đi chơi cùng đám bạn xấu

Ngày 25/12, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo đề nghị xem xét tội danh cướp tài sản và xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Trà My (15 tuổi).

Gần ba tháng trước, TAND quận Long Biên xác định My là đồng phạm trong vụ án cướp xe đạp điện, tiền của nữ sinh cấp hai nên tuyên phạt 12 tháng tù.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Minh Hiếu (19 tuổi) quen nữ sinh qua mạng xã hội và muốn chiếm đoạt xe đạp điện. Sáng 15/10/2017, Hiếu cùng Dương Thế Tiệm (17 tuổi), Nguyễn Trà My (hơn 14 tuổi) và một số thiếu niên sang trường của nữ sinh này.

Cả nhóm rủ nạn nhân đi ăn uống, chuốc rượu cho say. Khi đưa nữ sinh vào nhà nghỉ, cả nhóm đã lấy đi 200.000 đồng trong túi, điện thoại iPhone 5S và xe đạp điện. Bán xe được 2,6 triệu đồng, cả nhóm đi đến Thái Nguyên ăn chơi.

TAND quận Long Biên tuyên phạt Hiếu ba năm 10 tháng, Đại 24 tháng, Tiệm 27 tháng và My 12 tháng. Không đồng ý với mức án, gia đình My kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, luật sư Nguyễn Anh Thơm khi bào chữa cho rằng My không phạm tội cướp tài sản vì không dùng vũ lực và các hành vi khác để chiếm đoạt chiếc xe đạp. My chỉ cầm 200.000 đồng do Tiệm đưa. Khi tham gia vụ án, My mới 14 tuổi một tháng 25 ngày, đang là lứa tuổi trẻ em nên chỉ cấu thành tội Trộm cắp tài sản.

Tòa phúc thẩm nhận định các bị cáo cùng chung ý thức chiếm đoạt tài sản, đã chuốc rượu khiến nạn nhân lâm vào tình trạng không thể chống cự được, vì vậy đã phạm tội Cướp tài sản.

Sau một giờ xét xử, tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của My, tuyên phạt tám tháng tù (bằng thời gian tạm giam).