Thi thể nam bảo vệ trong bao tải ở vệ đường

Thi thể nạn nhân để trong bao tải đặt cạnh vệ đường, gần trường học. Ảnh: Yên Bái

Sáng nay, Công an tỉnh Cao Bằng và Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) phối hợp điều tra vụ anh Bế Văn Tuyến (29 tuổi, bảo vệ trường Tiểu học Bản Co) bị sát hại, thi thể bị chặt thành nhiều mảnh giấu trong bao tải vứt bên vệ đường. Hiện trường là khu vực cạnh nơi làm việc của anh Tuyến tại xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Theo nhà chức trách, khoảng 11h ngày 16/9, anh Tuyến ra sông đánh cá và bặt tung tích. 21h cùng ngày, người dân phát hiện một bao tải bên vệ đường, xung quanh có nhiều vết máu. Bên trong bao tải là thi thể không toàn vẹn của anh Tuyến.

Một nguồn tin cho hay, cơ quan điều tra đã khoanh vùng được nghi can gây án.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Tiến Quân