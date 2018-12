Thi thể hai bé gái tử vong ở Hưng Yên 'có ma túy và nồng độ cồn'

Thi thể hai bé gái trên cầu vượt / Cái chết uẩn khúc của hai bé gái khiến gia đình mang quan tài diễu phố

Ngày 20/7, Công an huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) cho biết đã có kết luận về nguyên nhân tử vong của hai em Nguyễn Thị Trà (12 tuổi) và Lê Thị Ngọc (14 tuổi, cùng trú huyện Yên Mỹ).

Theo đó, tối 19/6 sau khi dự sinh nhật, Ngọc mượn xe máy của bạn để chở Trà về nhà. Khi đến dốc cầu vượt Yên Phú, xe của các em "va chạm rất mạnh" vào dải tôn hộ lan ở lề đường bên trái. Trà và Ngọc ngã xuống đường, xe máy sau đó tự di chuyển tự do rồi va vào thành cầu bên phải, đổ nghiêng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phạm Dự.

Kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) cho thấy, hai em tử vong do chấn thương ngực, sọ não và đa chấn thương. Các vết xây xát da, tụ máu là do va đập. Các vết rách da ở vùng mặt, cổ, ngực do vật có cạnh gây nên.

Kết quả xét nghiệm mẫu máu của hai tử thi có tìm thấy chất ma túy MDMA, Methamphetamin và ethanol có nồng độ vượt ngưỡng cho phép. Trong mẫu máu, phủ tạng không có chất độc.

Người nhà em Ngọc cho biết không đồng ý với nguyên nhân tử vong mà cảnh sát đưa ra và sẽ tiếp tục làm đơn kiến nghị.

Xe máy mà hai nữ sinh điều khiển.



Cảnh sát không khởi tố vụ án hình sự về việc vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ. Đối với hành vi sử dụng ma tuý của hai nạn nhân và người giao xe máy cho Ngọc, Công an huyện Yên Mỹ đang tiếp tục làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, tối 19/6, một nữ sinh 15 tuổi ở xã Hoàn Long (huyện Yên Mỹ) tổ chức sinh nhận tại nhà và mời 18 người bạn đến tham dự, trong đó có em Ngọc và Trà. Sau khi uống rượu, bia, cả nhóm đi hát karaoke và tiếp tục sử dụng bia.

Khoảng 21h52, Ngọc mượn xe máy của bạn để chở Trà về nhà và bị tai nạn. Khoảng 23h cùng ngày, thi thể nằm úp của hai em được người dân phát hiện bên vệ đường, cách nhau chừng 30 m, bên cạnh là chiếc xe máy. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, cổ, chân và tay của hai nạn nhân có một số vết rách.

Nghi ngờ hai bé bị sát hại chứ không phải gặp tai nạn giao thông, khoảng 14h30 ngày 20/6, gia đình nạn nhân Ngọc đưa xe tang đến cửa Công an huyện Yên Mỹ yêu cầu trả lời nguyên nhân tử vong. Cùng lúc này, gia đình Trà mang quan tài "diễu phố" ra địa điểm tìm thấy xác. Từ 17h30 ngày 20/6 đến 6h ngày 21/6, nhà chức trách ước tính có khoảng 500 người dân hiếu kỳ tham gia.