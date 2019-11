Thêm nghi phạm đưa người trái phép sang Anh bị bắt

Công an Nghệ An bắt thêm một người liên quan đường dây môi giới lao động sang Anh trái phép vào chiều 4/11.

Danh tính nghi phạm cùng 8 người bị bắt hôm 3/11 hiện chưa được nhà chức trách công bố. Trong số này có một cặp đôi, chồng ở Nga và vợ ở Nghệ An. Người lao động được họ đưa sang Nga, từ đó sang đến Đức rồi đi đến nước tiếp theo.

Sáng 5/11, thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu (Giám đốc Công an Nghệ An) cho biết VKS đã phê chuẩn lệnh giữ người với 6 trong 9 nghi phạm. 3 trường hợp còn lại, cơ quan công an đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. "Chúng tôi chưa khởi tố bị can", ông Cầu nói và khẳng định việc điều tra không "chạy theo sức ép" của dư luận.

"Làm gì cũng phải đúng luật nếu không sau này hậu quả không lường hết được. Không vì nôn nóng mà công an muốn bắt ai thì bắt", người đứng đầu Công an Nghệ An cho hay.

Giám đốc Công an Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu tại nghị trường. Ảnh: Ngọc Thắng

Trước đó, điều tra thông tin trình báo của các gia đình nghi có con là nạn nhân trong vụ 39 người tử vong tại Anh, ngày 3/11 Nghệ An đã bắt 8 nghi phạm. Theo ông Cầu, nhà chức trách Anh sẽ điều tra tội danh của những người liên quan trực tiếp cái chết của 39 nạn nhân, còn Việt Nam sẽ xử lý hành vi những người ở trong nước đã môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài, theo điều 349 Bộ luật Hình sự 2015.

Hiện, 21 người Nghệ An trình báo mất tích tại Anh, phần lớn ra nước ngoài từ tháng 4 đến tháng 8/2019. Công an xác định những người này đã đi từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) với bằng chứng là "giấy tờ, ngày, giờ cụ thể".

"Họ đến nước nào thì phải nhiều cơ quan xác minh mới trả lời được, nhưng rõ ràng phải đi qua nước thứ 2, 3, 4 mới sang cái đích là nước Anh được", ông Cầu nói.

Đầu tháng 11, không chỉ Nghệ An, Công an Hà Tĩnh cũng điều tra việc tổ chức đưa người trái phép sang Anh. Một số nghi can đã bị bắt.