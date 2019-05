Thêm bốn nghi can trong nhóm tín dụng đen lớn nhất nước bị bắt

Các nghi phạm đều giữ vị trí quan trọng tại nhóm cho vay nặng lãi do tập đoàn Nam Long tổ chức.

Sáng 26/4, trung tá Nguyễn Hữu Mạnh - người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan điều tra đã bắt thêm bốn người khi điều tra mở rộng đường dây cho vay tín dụng đen lớn nhất nước tại tập đoàn Nam Long.

Các nghi can đều là những thành viên quan trọng, trợ giúp tích cực cho các hoạt động phạm pháp, gồm: Đào Anh Tài (28 tuổi, TP HCM), Đặng Việt Hà (31 tuổi), Nguyễn Văn Lữ (26 tuổi) và Mai Quang Anh (22 tuổi, đều quê Hải Phòng).

Nhóm nghi can trong đường dây tín dụng đen Nam Long đang bị tạm giam tại Công an tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: C.A.

Cuối tháng 12/2018, sau nhiều tháng điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá nhóm cho vay với lãi suất lên đến hơn 1.000%, hoạt động ở 63 tỉnh thành do tập đoàn Nam Long điều hành.

Ban chuyên án đánh giá, Công ty tài chính Nam Long hoạt động chuyên nghiệp với bộ máy gồm nhóm kế toán, nhóm quản lý nhân sự, nhóm tư vấn chăm sóc khách hàng, nhóm thu hồi nợ... Nhân viên cũ hướng dẫn nhân viên mới các tình huống ứng xử. Trong đó có việc nếu bị khách hàng tấn công thì không bỏ chạy, không dùng vũ lực mà tìm cách tố cáo với cơ quan công an dưới dạng đơn vu khống, đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Quy chế bằng văn bản không quy định dùng bạo lực để đòi nợ nhưng thực tế Nam Long luôn sẵn sàng áp dụng các "biện pháp mạnh tay". Chúng sẵn sàng gây rối, cưỡng chế thu hồi nợ khi cần thiết.

Nhà chức trách đã khởi tố 9 người, bắt giam nghi can cầm đầu Nguyễn Đức Thành để điều tra các cáo buộc cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.