Thành phố Thanh Hoá có trưởng công an mới

7 tháng sau khi trưởng công an thành phố Thanh Hoá bị tước quân tịch, khởi tố, vị trí này đã có người thay thế.

Chiều 23/7, thiếu tướng Nguyễn Hải Trung (Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa) thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an đã trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Lê Ngọc Anh (Phó trưởng Công an thành phố Thanh Hóa) làm Trưởng công an thành phố.

Thượng tá Lê Ngọc Anh giữ chức Phó công an thành phố Thanh Hoá từ năm 2015. Ông từng làm Phó trưởng công an phường Trường Thi, Trưởng công an phường Phú Sơn, Phó trưởng Công an huyện Hoằng Hóa.

Thượng tá Lê Ngọc Anh vừa nhận quyết định bổ nhiệm làm Trưởng công an thành phố Thanh Hoá. Ảnh: Lam Sơn.

Gần 7 tháng trước, đại tá Nguyễn Chí Phương (cựu trưởng công an thành phố Thanh Hóa) bị tước danh hiệu công an nhân dân, khởi tố về tội Nhận hối lộ. Từ đó đến nay, Công an thành phố khuyết vị trí chỉ huy này.

Cuối tháng 11/2018, ông Đỗ Đức Hiếu (nguyên cán bộ thuộc Đội cảnh sát trật tự Công an thành phố Thanh Hóa) gửi đơn tố cáo đại tá Phương nhận 260 triệu đồng để giúp ông này thoát tội Trộm cắp tài sản.

Thanh tra Bộ Công an vào cuộc điều tra, đại tá Phương bị đình chỉ công tác. Vụ án sau đó được chuyển cho Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục điều tra. Ngày 26/1, khi cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, ông Phương đã nhập viện cấp cứu do đột qụy. Lệnh bắt hiện vẫn chưa thể thực thi.