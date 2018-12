Thanh niên ném đá vỡ kính ôtô buýt vì bị ép xe

Xe buýt bị Bình ném đá vỡ kính. Ảnh: Hoàng Nam

Công an huyện Bến Lức (Long An) ngày 19/9 đã bắt Đặng Văn Bình (29 tuổi) để làm rõ việc đã ném đá làm vỡ kính ôtô buýt. Bình khai do bị ôtô buýt ép xe khi đang chạy nên tức giận ném đá cho bõ ghét.

Chiều hai hôm trước, ông Huỳnh Hữu Khuyên (39 tuổi, quê Long An) chạy xe buýt trên quốc lộ 1A, hướng từ TP HCM về Long An. Đến thị trấn Bến Lức, ông thấy một thanh niên đuổi theo xe gây sự.

Tài xế chủ động dừng xe nói chuyện nhưng anh ta vẫn không bỏ cuộc. Bám theo hơn 1,5 km, kẻ này nhặt đá xanh ném liên tiếp vào xe buýt làm vỡ cửa kính nhiều chỗ, một số hành khách bị thương nhẹ.

Vụ ném đá khiến nhiều hành khách trên xe buýt hoảng sợ. Ảnh: Hoàng Nam

Cơ quan điều tra cho biết đang tiếp tục điều tra vụ việc, không loại trừ khả năng có người đứng sau vụ ném đá do tranh chấp làm ăn.

