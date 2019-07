Thanh niên Mỹ chạy vào đồn cảnh sát xin được bắn chết

Thấy Starlin Lopez cầm dao chạy vào trụ sở, cảnh sát tạo thành vòng vây, đồng loạt giơ súng song không ai gây thương tích cho anh ta.

Người đàn ông Mỹ cầm dao vào đồn cảnhsát xin bị bắn Video: NYPD Chief of Department.

Sáng 28/7, tay trái cầm con dao to bản, Starlin Lopez (28 tuổi) bước vào đồn cảnh sát tại quận Brooklyn, thành phố New York, Mỹ. Trước họng súng của cảnh sát, anh ta nói chính quyền đang can thiệp vào đời mình nên muốn bị bắn chết.

Vì không chịu buông dao, Starlin bị hai cảnh sát dùng súng điện vô hiệu. Trên đường được đưa đến bệnh viện cấp cứu, anh ta càu nhàu: "Tại sao không bắn tôi?", nói mình "quá nhát gan để tự sát". Nhà chức trách cho biết, sức khỏe của Starlin đã ổn định.

Chị gái của Starlin cũng cho biết anh ta bị mắc bệnh tâm thần, sống cùng mẹ ở gần đồn cảnh sát. Theo một số nguồn tin, nhiều khả năng Starlin sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Mượn tay cảnh sát tự tử" là hiện tượng không mới ở Mỹ, theo đó một số người cố ý tạo ra tình huống đe dọa tới tính mạng người khác để buộc cảnh sát phản ứng bằng vũ lực. Theo Officer, khoảng 12-15% số vụ cảnh sát nổ súng giết người tại Mỹ có thể được xếp vào phương pháp tự tử này.

Quốc Đạt (Theo New York Daily News, Fox News)