Thanh niên bảnh bao giật túi hàng hiệu ở trung tâm Đà Nẵng

Chiều 31/5, đại tá Trần Phước Hương (Trưởng công an quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết lực lượng của quận đang phối hợp với cảnh sát hình sự thành phố truy tìm nghi can táo tợn giật túi xách ngay ở trung tâm thành phố.

Một số người tình nghi đã được "khoanh vùng". Cảnh sát phán đoán nghi can có thể ở địa phương khác đến gây án.

Theo hình ảnh từ clip, sau khi cướp túi xách, nam thanh niên mặc áo hồng nhanh chân nhảy lên xe đồng phạm tẩu thoát. Ảnh cắt từ clip.

Ba ngày trước, một người đã đăng clip ghi cảnh một phụ nữ đang đi vào căn nhà trên đường Phan Châu Trinh (quận Hải Châu) thì bị hai thanh niên chạy xe Air Blade màu đỏ đen áp sát. Người ngồi sau dáng cao to, ăn mặc bảnh bao, mặt bịt khẩu trang lao đến giật túi xách của chị này rồi cả hai phóng đi.

Người phụ nữ bị giật túi xách cho biết, chiều 28/5 vợ chồng chị cùng đi ôtô về nhà. Người chồng vào trước nên khi xảy ra vụ việc không kịp ngăn cản. Trong lúc giằng co với kẻ cướp giật, chiếc điện thoại iPhone 5s của chị bị rơi ra ngoài nên không mất. Trong chiếc túi hàng hiệu của chị có một iPhone 6Plus, gần 20 triệu đồng, giấy tờ tùy thân.

"Lúc tôi truy hô cướp, hàng xóm dùng xe máy truy đuổi nhưng hai tên chạy quá nhanh, đến đường Đoàn Thị Điểm thì mất dấu", chị nói và cho biết khu vực này lâu nay an ninh rất tốt.

Theo hình ảnh từ camera, trước khi cướp túi xách, hai thanh niên đã đi lại lòng vòng ở đây. Người áo hồng ngồi sau còn móc cốp chiếc xe máy ở đối diện nhà nạn nhân nhưng bất thành.

Đại tá Hương cho biết, Đà Nẵng đang triển khai và vận động người dân lắp đặt camera để giám sát giao thông, an ninh trật tự. Nhiều người hưởng ứng và đã giúp ích rất nhiều cho công an trong việc phá án. Tuy nhiên, ông cho rằng khi xảy ra vụ việc, người dân nên báo công an, "tránh tung lên mạng vừa không giải quyết được việc gì mà gây khó khăn cho công tác điều tra".

Clip cướp túi xách hàng hiệu giữa trung tâm Đà Nẵng

Nguyễn Đông