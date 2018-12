Thanh lý 2 ôtô Camry sai quy trình, Trưởng Công an huyện bị kỷ luật

Ngày 24/5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Tấn Chuân - Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa.

Ông Chuân bị cho thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra tính trung thực, khách quan nội dung văn bản do cấp dưới đề xuất trước khi ký ban hành, dẫn đến thanh lý 2 ôtô Toyota Camry không đúng quy trình, thủ tục, cách đây hai năm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá, vi phạm của Trưởng Công an huyện làm giảm uy tín cá nhân, tổ chức đảng, đơn vị nơi ông công tác.

Liên quan trực tiếp đến việc này, ông Trịnh Vũ Long - nguyên Đội phó Cảnh sát giao thông - Công an huyện Tư Nghĩa (hiện là Đội phó Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự - Công an huyện Sơn Tịnh) cũng nhận kỷ luật cảnh cáo.

Trong thời gian công tác ở cơ quan cũ, ông Long bị cho đã tham mưu, đề xuất các thủ tục đề nghị thanh lý 2 ôtô nói trên không đúng quy trình, thủ tục.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã kỷ luật và đề nghị cấp trên kỷ luật 3 lãnh đạo huyện Lý Sơn liên quan đến công tác quản lý đất đai; kỷ luật hiệu trưởng Cao đẳng Việt - Hàn vì khai hồ sơ không trung thực để được bổ nhiệm và sai phạm trong công tác quản lý.