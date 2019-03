Thai phụ ở Sài Gòn ngã lộn nhào vì bị giật túi xách

Rà soát camera an ninh, cảnh sát đặc nhiệm bắt được hai tên cướp giỏ xách khiến người phụ nữ mang thai ngã sõng soài.

Video minh hoạ bà bầu bị giật Nạn nhân ngã nhào khi đang chạy tốc độ cao.

Ngày 6/3, Đội đặc nhiệm hình sự Công an TP HCM bắt Liêm Thanh Hiếu và Trần Ngọc Vinh (cùng 23 tuổi) - nghi can giật túi xách của người phụ nữ mang thai ở quận 11.

Hai tên cướp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, trưa 10/2, người phụ nữ chạy xe máy khá nhanh trên đường Tân Khai, phường 4, quận 11. Bất ngờ, Hiếu và Vinh chở nhau bằng xe máy từ sau vượt lên bên phải, giật giỏ xách có 25 triệu đồng và nhiều tài sản khác thai phụ treo trên xe.

Chiếc túi vướng vào tay lái khiến nạn nhân ngã lộn nhào. May mắn, chị chỉ bị trầy xước nhẹ. Sự việc được camera an ninh của người dân bên đường ghi lại.

Nhiều trinh sát đặc nhiệm được huy động lần theo dấu vết bọn cướp. Tiếp tục rà soát camera an ninh xung quanh khu vực, cảnh sát xác định được Hiếu và Vinh gây án nên truy bắt.

Bộ đôi thừa nhận thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp giật tài sản khác. Toàn bộ tiền có được, chúng nướng sạch vào ma tuý và cờ bạc.

Chiếc xe nhóm này dùng gây án. Ảnh: Công an cung cấp.

Mới đây, Đội đặc nhiệm hình sự Công an TP HCM cũng phối hợp công an các quận huyện bắt và khởi tố 5 nghi can cướp chuyên nghiệp.

Quốc Thắng