Thạc sĩ, tiến sĩ vào ngành công an không cần thi tuyển

Bộ Công an đề xuất công dân trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I-II không cần thi tuyển, chỉ xét tuyển thông qua bằng cấp, chứng chỉ.

Ngày 19/7, Bộ Công an hoàn thành dự thảo Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào công an nhân dân để lấy ý kiến trong hai tháng.

Tiêu chí tuyển chọn công dân vào ngành công an là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc; trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm; đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi...

Theo dự thảo, việc tuyển chọn công dân thông qua thi tuyển. Công dân trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I-II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I-II chuyên ngành y học, dược học hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc; cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã tốt nghiệp đào tạo từ đại học trở lên sẽ thông qua xét tuyển.

Quá trình xét tuyển, Bộ Công an xây dựng thang điểm 100, trong đó những người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học được cộng 50 điểm vào tổng số điểm xét tuyển; người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc được cộng 30 điểm vào tổng số điểm xét tuyển.

Người tốt nghiệp đại học loại khá; tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp loại giỏi, xuất sắc; tốt nghiệp sơ cấp loại xuất sắc; là người dân tộc thiểu số được cộng 20 điểm vào tổng số điểm xét tuyển hoặc thi tuyển.

Với vòng thi tuyển, Bộ Công an đưa ra đề xuất, công dân sẽ phải trải qua các vòng phỏng vấn; kiểm tra nhận thức chung; năng khiếu, ngoại ngữ; tin học... Còn những người được xét tuyển phần lớn nội dung kiểm tra là thành tích học tập, bằng cấp, bảng điểm...

Theo Bộ Công an, căn cứ trình độ đào tạo, cấp bậc quân hàm, hệ số lương, thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu có) và chuyên môn, nhiệm vụ được giao, công dân tuyển chọn vào công an nhân dân được xem xét, phong cấp bậc hàm, xếp lương theo quy định của Bộ trưởng Công an.