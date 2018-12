Tên trộm rút súng giả dọa bắn công an

Nghi can Đinh Thành Chung và Nguyễn Văn Nam. Ảnh: Công an Hải Phòng

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hải Phòng) đã khởi tố, tạm giam Đinh Thành Chung (43 tuổi), Nguyễn Văn Nam (38 tuổi) để điều tra tội Trộm cắp tài sản. Cả hai nghi can đều mang nhiều tiền án do trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Theo nhà chức trách, trưa 6/8 tại khu vực ngã 5 Kiến An, Chung và Nam bị cảnh sát truy đuổi khi vừa ăn trộm một chiếc xe máy để trên vỉa hè. Để "mở đường thoát thân", Nam giơ súng dọa bắn lực lượng vây bắt. Hai tên trộm sau đó chạy lên núi Thiên Văn ẩn nấp.

PC45 huy động hàng chục chiến sĩ phối hợp cùng Công an quận Kiến An tổ chức vây bắt. Đến 14h30' cùng ngày, Nam và Chung bị bắt, cảnh sát thu một bật lửa có hình dáng và kích cỡ giống hệt khẩu súng quân dụng K59, hai xe máy cùng bộ đồ phá khóa.

Khai với công an, Nam và Chung thừa nhận hành vi trộm cắp xe máy, dùng súng giả dọa bắn công an. Chúng còn nhận là thủ phạm hàng loạt vụ ăn cắp khác tại Hải Phòng.

Giang Chinh