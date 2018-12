Tên trộm nhập vai người môi giới bất động sản

Tình bị bắt khi giả làm người môi giới bất động sản để trộm cắp. Ảnh: Phúc Hưng.

Ngày 9/7, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đã chuyển hồ sơ và bị can Nguyễn Hữu Tình (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) đến công an tỉnh điều tra, xử lý về hành vi Trộm cắp tài sản.

Gần 2 tháng trước, Tình đến Phú Quốc đóng giả là người môi giới bất động sản. Gã ăn mặc bảnh bao đến vờ hỏi giao dịch với người dân ở xã Bãi Thơm, rồi đột nhập vào một căn nhà trộm hơn 860 triệu đồng cùng nhiều lượng vàng nhưng bị bắt giữ.

Bằng thủ đoạn tương tự, Tình khai đã thực hiện trót lọt hai vụ trộm trước đó, lấy được trên 100 triệu đồng.

Cảnh sát cho biết anh ta có tiền án về tội Trộm cắp tài sản ở Hà Tĩnh.

Phúc Hưng