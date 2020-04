Tên cướp khiến hàng chục công an phải cách ly một ngày

Đỗ Đức Trung trọ phòng với người sốt, đau rát họng khiến hàng chục cán bộ, công an ở Hạ Long tham vây bắt, liên quan tiếp xúc phải cách ly.

Đỗ Đức Trung (16 tuổi) là nghi can trong vụ án cướp tài sản, bị bắt ngày 2/4.

Đỗ Đức Trung thuê nhà trọ cùng với 5 người tại khu 1, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long. Khám nơi này, cảnh sát phát hiện một người có biểu hiện sốt, đau rát họng.

Công an thành phố Hạ Long sau đó cách ly tập trung hàng chục cán bộ, chiến sỹ công an của ba phường Hồng Hà, Cao Xanh, Hà Lầm do đã tham gia vây bắt và có liên quan yếu tố dịch tễ Covid-19. Toàn bộ trụ sở công an ba phường cùng Công an thành phố Hạ Long phải khử trùng.

Theo đại tá Vũ Đức Tính (Trưởng Công an TP Hạ Long), chiều 3/4 kết quả xét nghiệm cho thấy người bị ho, sốt âm tính với nCoV nên các công an không còn bị cách ly.

Nghi can Trung (trái) và Duy. Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 2/4, Công an Hạ Long nhận được tin báo của người dân về việc hai thanh niên dùng dao đe dọa cướp xe máy tại khu 3, phường Hà Khánh. Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt Lê Văn Duy và Đỗ Đức Trung.

Duy và Trung khai với thủ đoạn dùng dao uy hiếp đã gây ra hai vụ cướp. Ngày 30/3, tại phường Cao Xanh, họ cướp được 700.000 đồng của người lái xe ôm. Ngày 2/4, tại phường Hà Khánh, chúng cướp một xe máy, bán được 8,8 triệu đồng.