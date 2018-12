Tên cướp kéo lê cô gái trên đường Sài Gòn bị bắt

Camera ghi cảnh cô gái bị cướp kéo lê ở Sài Gòn

Tối 23/4, Công an quận 1 (TP HCM) bắt Trương Hồng Thái (23 tuổi) - nghi can giật điện thoại của cô gái ở trung tâm Sài Gòn, kéo lê nạn nhân suốt 50 m.

Thái tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng.

Thái làm việc cho cửa hàng cung cấp nước suối tại quận 4. Sáng 19/4, anh ta chạy xe máy đến giao lộ Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) phát hiện chị Trần Thị Kim Thoa (24 tuổi) dừng xe đứng nghe điện thoại nên nảy sinh ý đồ xấu.

Từ phía sau, Thái chạy lên giật phăng chiếc điện thoại trên tay cô gái rồi lao vút đi. Theo phản xạ, chị Thoa dùng hai tay giằng lại điện thoại nhưng bị tên cướp kéo đi suốt đoạn đường dài. Đau đớn vì bị nhiều vết thương, nạn nhân phải buông tay ra, tên cướp tẩu thoát.

Lúc xảy ra sự việc có chiến sĩ CSGT trực chốt chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp. Nhiều người chứng kiến cũng không kịp phản ứng vì sự việc diễn ra khá nhanh.

Camera ghi cảnh cô gái bị kéo cướp kéo lê trên đường Sài Gòn

Công an quận 1 đã tung nhiều trinh sát, phối hợp lực lượng của Công an TP HCM truy bắt tên cướp. Họ rà soát các camera an ninh xung quanh khu vực, trên các tuyến đường gần đấy. Sau 5 ngày truy lùng, Thái vừa bị bắt khi đang uống cà phê.

Bước đầu Thái cho biết, khi giật được điện thoại hắn quay về xưởng làm việc bình thường, đến chiều đem bán được hơn 2 triệu đồng, tiêu xài hết.

Quốc Thắng