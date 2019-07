Tên cướp đánh gãy tay cậu bán vé số bị khởi tố

Nguyễn Quý lừa chở bé Linh (13 tuổi) vào rừng, dùng cành cây đánh để cướp bằng được túi tiền bán vé số.

Ngày 26/7, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Quý (25 tuổi, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) về hành vi cướp tài sản. "Khi có kết quả giám định thương tích của nạn nhân, chúng tôi sẽ căn cứ vào đó để tiếp tục xử lý", một lãnh đạo công an huyện nói.

Nguyễn Quý tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.

Theo kết quả điều tra, trưa 15/7, em Nguyễn Văn Linh (13 tuổi, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn) đạp xe trở về sau buổi bán vé số thì Quý lừa chở đến khu vực rừng keo ở xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn. Linh bị Quý dùng cành cây đánh gãy tay phải, gây bầm tím cơ thể để cướp 1,2 triệu đồng trong túi.

Chiều 16/7, Quý bị bắt và khai tiền lấy được của Linh đã dùng chơi xóc đĩa, uống cà phê. Quý bị thiểu năng trí tuệ, nói ngọng và nhiều lần ăn cắp vặt ở địa phương.

Ngày 25/7, Linh đã xuất viện về nhà điều trị.