Tài xế xe ôm lừa tiền tỷ khi mạo danh thanh tra chính phủ

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng nghi can Trần Công Trung (38 tuổi, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Công Trung bị dẫn giải về trụ sở cơ quan điều tra. Ảnh: Đ. Hợp.

Nhà chức trách cáo buộc, Trần Công Trung không việc làm ổn định, trong thời gian hành nghề lái xe ôm có quen Phạm Thị Phượng (42 tuổi, tỉnh Tiền Giang). Hai người bàn nhau mạo danh là cán bộ Thanh tra Chính phủ để lừa người muốn xin việc làm tại các cơ quan nhà nước.

Khoảng tháng 7/2013, Trung và Phượng "kẻ tung người hứng" khi hứa xin việc làm cho hai người ở Thanh Hóa để chiếm đoạt tổng cộng 1,2 tỷ đồng.

Phượng đang bị truy tìm.

Lê Hoàng