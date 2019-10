Tài xế xe ôm đánh chết người khi tranh khách

Nghệ AnNguyễn Hữu Toàn (46 tuổi) do mâu thuẫn tranh giành khách đã tấn công ông Cải khiến bất tỉnh.

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) ngày 6/10 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Hữu Toàn về tội Cố ý gây thương tích dẫn tới hậu quả chết người.

Ông Toàn làm nghề lái xe ôm ở thành phố Vinh, ngày 24/9 xảy ra tranh giành khách với Nguyễn Hồng Cải (61 tuổi, bạn cùng nghề) và bị ông Cải cùng con rể đấm vào mặt khiến chảy máu mũi.

Bị can Nguyễn Hữu Toàn tại cơ quan công an.

Trở về nhà rửa vết thương xong, ông Toàn quay trở lại hiện trường, lao vào dùng tay đánh liên tiếp khiến ông Cải gục tại chỗ.

Nạn nhân Cải chết sau hai ngày cấp cứu.