Tài xế xe Lexus chặn đường xe cứu hỏa bị phạt 2,5 triệu đồng

Nghệ AnÔng Nguyễn Bắc Vĩnh (59 tuổi) bị phạt 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng vì không nhường đường cho xe cứu hoả đang phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ.

Ngáng đường xe ưu tiên Lực lượng chức năng liên tục phát loa thông báo xe phía trước nhường đường. Video: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Nghệ An.

Quyết định xử phạt hành chính được Phòng cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An) thực hiện sáng 5/10, căn cứ theo điều 5, Nghị định 46 năm 2016.

Tại cơ quan công an, ông Vĩnh nhận thức được hành vi vi phạm, ký vào biên bản nộp phạt hành chính. Lý giải về việc vi phạm, tài xế Vĩnh nói "bản thân đã không nghe thấy tín hiệu của xe ưu tiên chứ không hề cố ý vi phạm. Thời gian tôi lơ là trong lúc lái xe khoảng 40 giây", ông nói.

Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó phòng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An) cho biết, ông Vĩnh là chủ xe Lexus biển Hà Tĩnh đã ngáng đường xe cứu hỏa. Khi cơ quan chức năng liên hệ, sáng nay ông chủ động tới làm việc từ rất sớm. "Lý do tài xế vi phạm là do một chút lơ là trong lúc điều khiển xe, không phải cố ý", thượng tá Hồng nói.

Ông Vĩnh tại Công an tỉnh Nghệ An sáng 5/10. Ảnh: Nguyễn Hải.

13h ngày 4/10, xe cứu hỏa của Công an Nghệ An lúc đi làm nhiệm vụ tới đường Quang Trung (TP Vinh) đã bật còi hụ và phát loa yêu cầu phương tiện cùng chiều tránh về bên phải để nhường đường, song xe Lexus do ông Nguyễn Bắc Vĩnh (trú tại tỉnh Hà Tĩnh) không nhường đường. Gần 40 giây, một tài xế taxi chạy cùng chiều vẩy tay ra tín hiệu thì xe Luxus mới rẽ phải.