Tài xế xe container bị khởi tố vì tông chết bé gái

Ngày 3/8, thượng tá Phạm Thanh Tâm, Trưởng công an huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Dũng (23 tuổi, quê Hà Tĩnh) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Do tài xế Dũng hiện phải điều trị tại bệnh viện, nên cảnh sát vẫn chưa bắt tạm giam.

Khoảnh khắc xe container lao vào do camera an ninh trên tuyến đường ghi nhận.

Nửa tháng trước, Dũng lái xe container qua xã Mỹ Lộc (huyện Cần Giuộc) bất ngờ đâm vào hai xe máy, va phải đuôi ôtô tải rồi tiếp tục lao vào nhà dân bên đường.

Tai nạn làm bé gái 5 tuổi đang chơi trong nhà chết tại chỗ, 5 người khác bị thương, 2 xe máy bị hư hỏng. Sau khi gây tai nạn, tài xế container rời khỏi hiện trường.

Hiện trường sau khi xe container lao vào nhà dân. Ảnh: An Long.

Cảnh sát điều tra hiện trường, xác định tài xế Dũng chạy tốc độ nhanh, lấn làn.

An Nam