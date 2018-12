Tài xế trói nữ đồng nghiệp, nhốt trong xe để cướp 200 triệu đồng

Theo kết quả xác minh của Công an Đà Nẵng, khoảng 13h30 ngày 25/1, khi chở nữ kế toán làm cùng công ty ra ngân hàng, Trương Văn Tuấn (24 tuổi, tài xế tại một công ty ở quận Hải Châu) đã không đi về nơi làm việc mà lái xe ra đường Nguyễn Tất Thành ở ven biển. Dọc đường đi, trước thắc mắc của nữ đồng nghiệp, Tuấn không trả lời.

Đến quận Liên Chiểu, Tuấn dừng xe rồi dùng dao khống chế nữ kế toán, lấy băng keo bịt miệng và trói tay. Tuấn tiếp tục lái xe đến ngã ba đường Nguyễn An Ninh dừng ở vỉa hè, lấy 200 triệu đồng bỏ đi, nhốt mặc nữ kế toán trong xe.

Khi người dân phát hiện có cô gái đang kêu cứu đã báo công an. Vài tiếng sau, Tuấn ra cơ quan công an đầu thú.

Chiếc xe Tuấn bỏ lại ở vỉa hè với nữ kế toán bị nhốt bên trong. Ảnh: Nam Em.

Đại tá Trần Mưu (Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng) cho biết Tuấn khai nợ nần do chi tiêu quá tay chứ không cá độ hay cờ bạc. Ngay khi cướp được tiền, anh ta đã mang đi trả nợ. Hiện, công an mới thu được 118 triệu đồng.

Công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Tuấn về hành vi cướp tài sản.