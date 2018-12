Tài xế tông chết nữ giáo viên, phóng bỏ chạy là sếp công an

Tài xế tông chết mẹ của thủ khoa 3 khối thi ra đầu thú / Truy tìm tài xế tông chết nữ giáo viên ở Ninh Bình

Chiều 20/9, đại tá Phạm Văn Hội (Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Ninh Bình) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can với Hoàng Đức Huân (38 tuổi, Phó công an huyện Kim Sơn) để điều tra tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Huân được xác định là người gây ra vụ tai nạn giao thông khiến chị Bùi Thị Tú (44 tuổi, trú xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn) tử vong.

Giám đốc Công an tỉnh đã đình chỉ công tác với nghi can này.

Chiếc Camry đang bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Phương Vy.

Nhà chức trách xác định, khoảng 14h ngày 16/9, ông Huân điều khiển ôtô trên quốc lộ 10, khi đến xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn đã tông vào xe máy chạy cùng chiều do chị Tú điều khiển. Cú tông mạnh làm người phụ nữ ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Huân sau đó tới Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Ninh Bình) tự thú, khai quá hoảng loạn sau khi gây tai nạn nên lái xe rời hiện trường.

Chị Tú làm giáo viên tiểu học ở huyện Kim Sơn, là mẹ của Trần Bùi Xuân Dự - nam thủ khoa 3 khối thi (A, A1 và D) trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 vừa qua ở Ninh Bình.

Phương Vy - Lê Hoàng