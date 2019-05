Tài xế taxi trộm 200 triệu đồng khi đưa con đi học

Người phụ nữ ở Long An để tiền, USD trong cốp xe, sau khi đưa con vào lớp học trở ra thì phát hiện bị mất trộm.

Công an TP Tân An (Long An) ngày 21/5 khởi tố, tạm giam Lê Hoài Nam (28 tuổi, tài xế taxi) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Nghi can bị bắt cùng số tiền tang vật. Ảnh: Thúy Phượng

Sáng hôm trước, Nam lái taxi chở con gái đến trường mẫu giáo ở TP Tân An. Đang đứng ở tiệm tạp hóa mua sữa cho con, anh ta nhìn thấy phụ nữ 21 tuổi đi xe SH mở cốp, bên trong có xấp tiền mạnh giá 500.000 đồng.

Sau khi chị này đưa con vào lớp, hắn vờ đứng cạnh xe nghe điện thoại, rồi mở cốp xe lấy trộm xấp tiền trong túi nylon.

Vào cuộc điều tra, chiều hôm đó, cảnh sát đã bắt giữ Nam tại nhà, thu giữ 200 triệu đồng và hơn 600 USD.

Thúy Phượng