Tài xế taxi bị nghi hiếp dâm bé gái

Cao Đức Trường, lái xe taxi ở Nghệ An đang bị điều tra nghi vấn xâm hại trẻ em.

Theo điều tra của công an, đêm 18/8 Trường lái xe taxi chạy trên quốc lộ 7A, qua địa phận huyện Diễn Châu thì va chạm với xe đạp điện chở hai bé gái 13 tuổi, khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Trường dùng xe taxi của mình chở hai bé gái tới cơ sở y tế, song tới cổng thì các cháu nói không cần nhập viện nên lại chở quay về. Dọc đường về, Trường thả một bé gái xuống và đưa bé còn lại ra bãi biển huyện Diễn Châu để thực hiện hành vi xâm hại.

Bãi biển nơi tài xế chở bé gái ra để thực hiện hành vi. Ảnh: Nguyễn Hải.

Trường đã lột quần áo nạn nhân định cưỡng hiếp song chưa thực hiện được do có người phát hiện. Nghi can bị đưa về trụ sở Công an trong đêm để phục vụ điều tra.

Nạn nhân được chuyển tới bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để thăm khám. Theo bác sĩ, khi nhập viện bệnh nhi tỉnh táo, bị thương tại ngón tay.

Trường là nhân viên một hãng taxi có văn phòng ở huyện Diễn Châu.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu cho biết, cơ quan điều tra đưa vụ này vào án điểm để sớm khởi tố bị can.