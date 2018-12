Tài xế lấn làn đâm gia đình thai phụ tử vong bị khởi tố

Xe tải lấn đường đâm thai phụ tử vong

Ngày 11/6, công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can với tài xế Nguyễn Sỹ Tiến (29 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo điều 260 (Bộ luật Hình sự 2015). Tiến được cho tại ngoại, song cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ, sáng 22/5 Tiến điều khiển xe tải biển Thanh Hóa lưu thông trên quốc lộ 46 hướng thành phố Vinh - huyện Thanh Chương (Nghệ An). Khi tới địa bàn xã Vân Diên (huyện Nam Đàn), xe tải lấn sang trái, đâm liên tiếp hai xe máy chạy ngược chiều.

Tai nạn làm anh Nguyễn Khắc Khoa (28 tuổi) chở vợ là Nguyễn Thị Nguyệt (26 tuổi, đang mang thai ở tuần thai tháng thứ chín) trú tại huyện Thanh Chương tử vong sau đó, thai nhi cũng không thể cứu.

Gia đình nạn nhân gặp nạn khi trên đường đi siêu âm ở phòng khám phụ sản trở về. Người đàn ông chạy xe máy còn lại bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau tai nạn, tài xế Tiến đến công an trình diện. Nhà chức trách xác định nguyên nhân do Tiến đã lái xe lấn sang làn đường ngược chiều.