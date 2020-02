Tài xế giấu hơn 720 triệu đồng của khách

Hồng đang bị Công an huyện Yên Châu tạm giữ để làm rõ hành vi chiếm giữ tài sản.

Theo kết quả xác minh ban đầu, sáng 18/2, vợ chồng anh Nguyễn Trọng Mạnh (47 tuổi) đi xe khách do Hồng cầm lái từ Hà Nội tới Sơn La. Khi xuống xe tại huyện Mộc Châu, họ quên túi tiền mang theo.

Gọi điện thoại cho nhà xe nhờ tìm giúp song được trả lời không thấy, anh Mạnh trình báo công an.

Công an huyện Yên Châu sau đó kiểm tra đã phát hiện số tiền hơn 720 triệu đồng được giấu dưới cốp ghế nằm và trong bảng hộp điện tử cạnh ghế lái.

Hồng khai khi vợ chồng anh Mạnh xuống xe thì phát hiện chỗ giường nằm tầng một sau ghế lái có túi đựng nhiều tiền nên cất giấu để chiếm đoạt.

Điều 230 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của họ thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho UBND cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. UBND cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho người đã giao nộp về kết quả xác định chủ sở hữu.