Tài xế giả danh công an để lừa 'chạy trường'

Ngày 22/5, Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho hay đã khởi tố bị can với Hoàng Bá Đệ (40 tuổi, trú thị xã Cửa Lò, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Bá Đệ. Ảnh: CA.

Theo hồ sơ, Đệ nợ một khoản tiền lớn nên mạo nhận là cán bộ công an tỉnh Nghệ An có thể lo lót cho một số người vào học trường công an.

Một người dân ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) đưa cho Đệ 100 triệu đồng khi muốn con vào học trường trung cấp công an nhân dân.

Biết bị lừa và đòi tiền không được, đầu tháng 5 gia đình này tố cáo công an.

Đệ từng bị TAND thành phố Vinh phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội đánh bạc.