Tài xế đòi cảnh sát bồi thường 1.000 đồng vì phạt vượt đèn vàng

Tài xế không dừng đèn vàng khi đi quá vạch sơn sẽ không bị phạt

Ngày 12/1, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên phân xử vụ án ông Phạm Xuân Chúc (33 tuổi, trú Hà Nội) kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng Công an thị xã Từ Sơn và quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Sau khai mạc phiên tòa, đại diện VKSND Bắc Ninh đã đề nghị hoãn do thiếu đại diện bị đơn là ông Nguyễn Văn Long (Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh). Người đại diện khác là ông Phí Văn Thắng (Phó trưởng công an thị xã) có mặt.

HĐXX hội ý chừng 5 phút đã quyết định hoãn theo khoản 1 điều 157 Bộ luật tố tụng hành chính 2015. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 1/2 tới.

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh nơi diễn ra phiên phân xử. Ảnh: Phạm Dự.

Trình bày lý do khởi kiện, anh Chúc cho hay ngày 2/12/2016 lái ôtô trên tỉnh lộ 277 hướng từ thị xã Từ Sơn ra đường cao tốc quốc lộ 1A. Khi qua ngã tư có đèn tín hiệu giao thông, anh bị tổ CSGT công an thị xã Từ Sơn dừng xe với lỗi vượt đèn vàng. Anh Chúc bị lập biên bản phạt hành chính với nội dung “không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông”.

Cho rằng khi vượt vạch thì đang đèn vàng và việc cảnh sát xử phạt lỗi vượt đèn vàng là không đúng, ngày 5/12/2016 anh nộp đơn khiếu nại việc bị lập biên bản.

Ngày 25/1/2017, Công an Từ Sơn ký quyết định xử phạt hành chính anh với mức 1,6 triệu đồng và tước bằng lái xe 60 ngày về lỗi “không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông”, theo điểm a, khoản 5, điều 5 Nghị định 46.

Anh Chúc cho rằng quyết định này không có căn cứ pháp lý và công an ra quyết định xử phạt hành chính khi đã hết hạn nên kiện ra tòa, yêu cầu tuyên buộc Công an Bắc Ninh hủy bỏ quyết định xử phạt; Công an Từ Sơn hoàn lại 1.600.000 đồng đã nộp phạt và bồi thường 1.000 đồng.

Trả lời VnExpress, lãnh đạo công an thị xã Từ Sơn cho biết, tổ công tác đã làm đúng theo quy định của pháp luật. "Chúng tôi cũng có đủ căn cứ, tài liệu để chứng minh và mọi phán quyết thuộc về tòa án", vị lãnh đạo nói.

Tài xế kiện cảnh sát giao thông vì bị phạt lỗi ‘vượt đèn vàng’

Trước đó ngày 19/12/2017, ông Phạm Đức Vinh (41 tuổi) kiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hòa Bình vì ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lỗi đi quá tốc độ trong khu đông dân cư. Sau hơn ba tiếng nghe các bên trình bày, HĐXX bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của tài xế Vinh.