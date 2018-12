Sau vụ Xin Chào, thanh tra việc xử lý hành chính tại huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh sẽ xử lý cán bộ làm sai vụ quán Xin Chào / Chánh văn phòng 'qua mặt' Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh

Thường trực UBND TP HCM vừa chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu cho Chủ tịch thành phố lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại huyện Bình Chánh (hoặc tổ chức thanh tra nếu có căn cứ).

Chỉ đạo này căn cứ vào báo cáo của UBND huyện Bình Chánh, ý kiến của Huyện ủy Bình Chánh, chỉ đạo của Thủ tướng và ý kiến của ông Lê Minh Trí - Viện trưởng Viện KSND Tối cao về 2 vụ việc xử lý vi phạm hành chính liên quan đến ông Nguyễn Văn Tấn và ông Nguyễn Văn Bỉ tại huyện Bình Chánh.

Quán cà phê Xin Chào của ông Tấn. Ảnh: Trung Sơn

Trước đó, ông Tấn mở quán cà phê Xin Chào đối diện Công an huyện Bình Chánh. Sau nhiều lần kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, công an huyện khởi tố chủ quán về hành vi Kinh doanh trái phép.

Khi vụ án sắp được đưa ra xét xử, lần lượt lãnh đạo TP HCM và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đều đề nghị kiểm tra, rà soát toàn bộ vụ án; Công an, VKSND TP HCM họp liên ngành, sau đó buộc ra quyết định đình chỉ vụ án và bị can đối với ông Tấn.

Còn ông Nguyễn Văn Bỉ hành nghề mai táng, có anh là liệt sĩ và đang sống với mẹ già hơn 80 tuổi. Năm 2005, ông mua 3.600 m2 đất tại khu phố 3 (thị trấn Tân Túc) sát khu hành chính gồm UBND, Công an huyện Bình Chánh và khu dân cư đông đúc.

Giữa năm 2015, cần chỗ để vật tư trồng cây và nuôi gia cầm, ông tự ý xây căn nhà lá gần 100 m2 nên bị phạt hơn 6 triệu và buộc tháo dỡ do xây trái phép. Đến cuối năm ngoái ông Bỉ tiếp tục xây không phép căn nhà rộng 35 m2 với cột cây, vách lá, mái lá để làm chòi nuôi ngỗng.

Ngày 19/1, Công an huyện Bình Chánh khởi tố ông Bỉ về hành vi Vi phạm các quy định về quản lý nhà ở vì cho rằng lần xử phạt hành chính hơn 6 triệu đồng là tiền sự, lần dựng chòi thứ 2 nhỏ hơn với mục đích tương tự được cho là tái phạm.

Ngày 25/4, Công an TP HCM cho rằng hành vi của ông này "không cấu thành tội phạm", đề nghị Công an huyện Bình Chánh đình chỉ bị can đối với ông Bỉ.

Trung Sơn