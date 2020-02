Sau khi ly hôn, tôi có quyền ở lại nhà chồng cũ, được cấp dưỡng?

Nếu vợ khó khăn về chỗ ở, túng thiếu về tài chính có được ở lại nhà chồng một thời gian và nhờ chồng cấp dưỡng hay không? (Độc giả Minh Thụy)

Luật sư trả lời

Căn cứ điều 63 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014, trong trường hợp vợ hoặc chồng có khó khăn về chỗ ở thì được quyền lưu cư trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Như vậy, sau ly hôn người vợ hoặc chồng khó khăn về chỗ ở thì được ở lại nhà chồng hoặc vợ sáu tháng; trường hợp hết sáu tháng mà vẫn khó khăn về chỗ ở thì có thể thỏa thuận với chồng hoặc vợ để được lưu cư thêm.

Điều 115 quy định về nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn cho phép nếu bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình.

Theo điều 116, mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi; việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Lưu ý, trong trường hợp người được cấp dưỡng đã kết hôn với người khác thì vợ hoặc chồng cũ sẽ chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng (căn cứ vào khoản 5 điều 118).

Luật sư Phạm Thanh Hữu

Đoàn luật sư TP HCM