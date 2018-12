Sát thủ ôm xác vợ hai ngày trong nhà nghỉ

Kẻ giết vợ tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.N

Ngày 19/9, Công an tỉnh Long An tạm giữ hình sự Võ Tuấn Anh (22 tuổi, quê Long An) để điều tra hành vi Giết người.

Anh khai khuya 13/9 chở vợ Cao Hạnh Tiên (19 tuổi) thuê phòng nghỉ tại thị trấn Bến Lức. Sáng hôm sau, anh ta phát hiện điện thoại chị Tiên có tin nhắn lạ nên ghen tuông, cự cãi sau đó bóp cổ vợ đến chết.

Anh tiếp tục ôm thi thể vợ tại phòng nghỉ suốt hai ngày, đến hôm 16/9 anh ta mới rời nhà nghỉ và trốn trong một căn chòi bỏ hoang cách hiện trường 2 km.

Sau đó, chủ nhà nghỉ phát hiện trong phòng có mùi hôi nên kiểm tra và phát hiện vụ việc. Lần theo giấy tờ đăng ký ban đầu, cảnh sát đã bắt được Anh sau một ngày lẩn trốn.

Hoàng Nam