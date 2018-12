Sát hại vợ cũ trước mộ của con gái

Chiều 8/8, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Nguyễn Cư (49 tuổi, trú xã Hương An, huyện Quế Sơn) về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, 17h ngày 6/8, ông Cư cùng vợ cũ ra nghĩa trang Gò Truông, (xã Hương An) thắp hương cho con gái qua đời vì tai nạn giao thông.

Tại đây hai người xảy ra to tiếng do người mẹ không mang đồ cúng là món mì Quảng con thích khi còn sống. Tức giận, ông Cư bóp cổ vợ cũ khiến bà này tử vong.

Sau khi gây án, ông Cư đến Công an huyện Quế Sơn tự thú. Theo nhà chức trách, ông Cư nghiện rượu. Kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân chết do ngạt thở.

Sơn Thủy