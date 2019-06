Sản phụ sang Trung Quốc sinh con, bán giá 70 triệu đồng

Nhận 96 triệu đồng từ người mua đứa trẻ sơ sinh, Chanh giao 70 triệu đồng cho người mẹ bán con.

Ngày 3/6, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) khởi tố bị can với Moong Thị Chanh (34 tuổi, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) về tội Tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài. Bị can đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại song cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan điều tra, tháng 4, biết chị Cụt Thị An (trú huyện Kỳ Sơn) đang mang thai và có nhu cầu sang Trung Quốc bán con, Chanh làm trung gian liên lạc và được một phụ nữ Việt sống ở Trung Quốc đồng ý mua với giá gần 100 triệu đồng.

Chanh nói với chị An, nếu sinh bé gái sẽ được nhận 70 triệu đồng, bé trai thì 60 triệu. Chanh đón xe khách đưa chị An từ Nghệ An ra Móng Cái (Quảng Ninh) để vượt biên sang Trung Quốc.

Bị can Moong Thị Chanh tại Công an Kỳ Sơn.

Khi sản phụ sinh bé gái, Chanh đã nhận ba vạn nhân dân tệ (tương đương 96 triệu đồng).

Cuối tháng 5, Chanh cùng chị An trở về huyện Kỳ Sơn, giao tiền đúng theo thỏa thuận.

Cảnh sát nhận tin tố giác của người dân nên bắt giữ Chanh. Vụ án đang được mở rộng điều tra.