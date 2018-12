Sân bay Nội Bài thắt chặt an ninh trước giờ đón chuyên cơ Tổng thống Mỹ

5 chuyên cơ và 800 người hộ tống Tổng thống Mỹ sẽ đến Việt Nam / An ninh thắt chặt thế nào khi Tổng thống Mỹ Obama đến Hà Nội

Theo nguồn tin từ Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, đội chó nghiệp vụ K9 của lực lượng an ninh Mỹ đã rà soát, tìm kiếm các dấu hiệu khả nghi, vật liệu nổ tại sân bay Nội Bài từ mấy ngày qua.

Vài ngày trước, trong đợt đưa hàng hóa phục vụ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, lực lượng an ninh Mỹ đã đưa nhiều thiết bị kiểm soát an ninh, bảo vệ hiện đại và 20 con chó nghiệp vụ K9 tới Việt Nam. Không chỉ kiểm tra khu vực Tổng thống Mỹ Obama sẽ đến, đội chó nghiệp vụ còn có nhiệm vụ phát hiện những dấu hiệu khả nghi, tìm kiếm các đầu mối tiềm ẩn nguy hiểm xung quanh.

Đội chó nghiệp vụ K9 không thể thiếu trong lực lượng an ninh Mỹ. Ảnh: Daily Mail

Theo nguồn tin của VnExpress, lực lượng an ninh Mỹ sẽ đảm nhiệm chính công tác bảo vệ an toàn cho đoàn Tổng thống Mỹ trong thời điểm chuyên cơ Air Force One hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Lực lượng cơ động của Cảng hàng không Nội Bài phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn, Bộ tư lệnh Cảnh vệ sẽ túc trực, cảnh giới trên đường Võ Nguyên Giáp và đường Võ Văn Kiệt (trục trước cửa sân bay).

Từ chiều 21/5, các lực lượng vòng ngoài đã ứng trực, kiểm soát an ninh cho đến hết ngày 25/5.

Dự kiến đêm 22/5, hai chiếc Air Force One sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài, một trong hai chiếc sẽ chở Tổng thống Mỹ Obama. Bên cạnh đó, một chuyên cơ chở Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và 1-2 chuyên cơ khác chở thương gia, cán bộ ngoại giao, nhân viên tháp tùng, tổng cộng khoảng 800 người.

Lực lượng an ninh sân bay Nội Bài đang phối hợp tốt với an ninh Mỹ. Ảnh: CTV

Lực lượng an ninh Mỹ sẽ kiểm soát khu vực nhà khách VIP A, không cho bất kỳ ai được tiếp cận chuyên cơ. Phía Mỹ sẽ sử dụng xe phá sóng điện thoại để ngăn chặn các thiết bị nổ được kích hoạt từ thiết bị di động.

Theo kế hoạch ban đầu, phía sân bay sẽ dành riêng một đường băng đón chuyên cơ trước 5 phút máy bay hạ cánh, nhưng phía Mỹ đã đề nghị được “ưu tiên đặc biệt” nâng lên 10 phút và đã được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận. Phía Mỹ cũng thiết lập riêng một hệ thống thông tin liên lạc, độc lập hoàn toàn về thiết bị và quy trình vận hành, chỉ có một số tần số đặc biệt có thể được kết nối với hệ thống của Việt Nam khi liên quan những vấn đề quan trọng trong điều hành bay, dẫn tàu bay, quét radar và công tác phối hợp an ninh. Việc quản lý vùng trời và toàn bộ công tác điều hành bay vẫn do Đài kiểm soát không lưu Việt Nam quản lý và chủ động kiểm soát.

Sau khi xuống máy bay, ông Obama và đoàn tùy tùng sẽ lên ôtô đi về trung tâm Hà Nội. Trên bầu trời, trực thăng Marine One đi theo hộ tống.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 23 đến 25/5. Ông Obama dự kiến hội đàm với các lãnh đạo Việt Nam, thảo luận việc tăng cường hợp tác Việt - Mỹ trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, an ninh, những vấn đề khu vực và quốc tế. Tại Hà Nội, ông Obama sẽ có bài phát biểu về quan hệ Việt - Mỹ.

Đoàn Loan